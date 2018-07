Hamburg (dpa) - Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat die Zulassung weiterer Fernbuslinien in Deutschland angekündigt. Man bereite zur Zeit die gesetzlichen Grundlagen vor, sagte er dem «Hamburger Abendblatt». Busse seien eine kostengünstige Alternative im Reiseverkehr und gehörten in anderen Ländern längst zur Verkehrskultur. Bislang sind dem Bericht zufolge in Deutschland überregionale Busverbindungen nur von und nach Berlin möglich. Das schreibe das Personenbeförderungsgesetz vor.

