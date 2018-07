Cottbus (dpa) - Energie Cottbus hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zum Auftakt der Rückrunde kassierte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz bei Fortuna Düsseldorf eine 1:3-Niederlage. Bundesliga-Absteiger VfL Bochum schaffte mit dem fünften Sieg in Serie den Anschluss an die Spitzenplätze. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann 3:1 im Verfolger-Duell beim TSV 1860 München und rückte auf den fünften Tabellenplatz vor.

