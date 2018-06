Berlin (dpa) - Vorstandschefs deutscher Dax-Konzerne haben die Tarifpartner vor überzogenen Lohnabschlüssen in diesem Jahr gewarnt. Der «große Schluck aus der Pulle» sei mit Vorsicht zu genießen, sagte BASF-Chef Jürgen Hambrecht der «Welt am Sonntag». Viele Beschäftigte hätten aufgrund erfolgsabhängiger Prämien in ihren Unternehmen in diesem Jahr bereits mehr in der Tasche. Telekom-Boss René Obermann sagte an die Adresse der Gewerkschaften in der «Bild am Sonntag», man sollte weiterhin mit Augenmaß vorgehen.

