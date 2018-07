Berlin (dpa) - Die Bundesregierung schraubt Berichten zufolge ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach oben. Erwartet werde ein Plus von bis zu 2,4 Prozent, berichten «Spiegel», «Focus» und «Süddeutsche Zeitung» übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise. Dabei helfe der Konjunktur neben dem Export auch die wachsende Inlandsnachfrage. Im Herbst war die Regierung noch vorsichtiger von 1,8 Prozent Wachstum für 2011 ausgegangen. Die genaue Vorhersage soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.