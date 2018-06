Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Unruhen in Tunesien sind erneut deutsche Touristen aus dem Urlaubsland ausgeflogen worden. Eine Maschine mit Urlaubern aus Djerba landete in Frankfurt/Main. Viele von ihnen waren von der überstürzten Abreise überrascht. Von den blutigen Protesten und dem politischen Chaos hatten sie in ihren Urlaubsanlagen nichts mitbekommen. Andere berichteten von Schüssen, die sie vor dem Hotel hörten. Im Lauf des Wochenendes sollen weitere tausende Urlauber in die Heimat gebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.