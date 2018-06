Berlin (dpa) ­ Der Psychothriller von Darren Aronofsky («The Wrestler») dreht sich um eine junge und ehrgeizige Balletttänzerin. Als Nina (Natalie Portman) eine Doppelrolle als schwarzer und weißer Schwan in «Schwanensee» angeboten wird, wittert sie die Chance ihres Lebens.

Von ihrer Mutter fühlt sie sich enorm unter Druck gesetzt, und ihre neue Kollegin Lily entwickelt sich so sehr zur Konkurrentin, dass sie befürchtet, am Ende noch ihre Rolle an die Rivalin abgeben zu müssen. Nina verliert sich immer mehr im Wahn, absolut perfekt sein zu müssen, und bald weiß sie die Grenzen zwischen Realität und Einbildung nicht mehr zu unterscheiden. Für ihre herausragende schauspielerische Leistung könnte Natalie Portman gute Chancen auf einen Oscar haben.

Black Swan, USA 2010, 111 Min., FSK ab 16, von Darren Aronofsky, mit Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

