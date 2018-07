Inhalt Seite 1 — Bayern-Remis in Wolfsburg - Zweiter Mainz verliert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund ist der große Gewinner des Rückrundenstarts in der Fußball-Bundesliga. Die schärfsten Verfolger des souveränen Tabellenführers konnten allesamt nicht gewinnen.

Einen Tag nach dem 3:1-Sieg des BVB (46 Punkte) beim Verfolger Bayer Leverkusen (33) kamen die Bayern (30) nur zu einem 1:1 beim VfL Wolfsburg. Zweiter ist trotz des 0:1 beim VfB Stuttgart der FSV Mainz (33). Werder Bremen gelang mit dem 2:1 gegen 1899 Hoffenheim der erhoffte positive Start ins neue Jahr, der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach schöpfte mit dem 1:0 beim 1. FC Nürnberg neuen Mut im Abstiegskampf. Der FC St. Pauli kam trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 gegen den SC Freiburg. Am Abend verlor der FC Schalke 04 zu Hause gegen den Hamburger SV mit 0:1.

Die Münchner mussten ihren Gang nach Wolfsburg doppelt teuer bezahlen: Franck Ribéry musste früh verletzt vom Platz, für ihn kam Saisondebütant Arjen Robben. In einer turbulenten Partie brachte Nationalspieler Thomas Müller (7. Minute) die Gäste nach einem Assist von der neuen Nummer 1 Thomas Kraft und einem Fauxpas von VfL-Keeper Diego Benaglio in Führung. Im ersten Spiel seit dem Weggang von Angreifer Edin Dzeko blieben die Hausherren in der Offensive lange harmlos, ehe Sascha Riether doch noch zuschlug (86.) und dem in der Kritik stehenden Coach Steve McClaren Rückendeckung gab.

Philipp Lahm hatte zuvor einen Foulelfmeter an den Pfosten (21.) gesetzt, anschließend meisterte Kraft seine erste Bewährungsprobe mit Bravour, als er einen Grafite-Strafstoß parierte (45.+3).

Die Mainzer, eine der Positiv-Überraschungen der Hinrunde, konnten mit dem ersten Ligaspiel im neuen Jahr nicht zufrieden sein. Die Rheinhessen, die noch nie beim VfB gewinnen konnten, schienen lange den abstiegsbedrohten Schwaben ein 0:0 abzutrotzen. Doch Angreifer Martin Harnik (79.) traf in der Schlussphase noch zum Heimsieg für die Schwaben.

Auf Schalke musste Trainer Felix Magath mit ansehen, wie seine Profis den Rückrundenstart verpatzten. Der von seinem Ex-Club Real Madrid umworbene Stürmerstar Ruud van Nistelrooy sorgte mit seinem Treffer in der 53. Minute für den Sieg des HSV.

Nach ihrer miserablen Hinrunde gelang den Bremern mit dem 2:1 gegen Hoffenheim ebenfalls ein guter Start in die zweite Halbserie. Werders großer Hoffnungsträger Claudio Pizzaro (36.), der lange schmerzlich vermisst worden war, ließ die Bremer Fans im ersten Durchgang jubeln. 1899 verpatzte dagegen im ersten Spiel nach dem Abschied von Luiz Gustavo die Liga-Premiere des neuen Cheftrainers Marco Pezzaiuoli. Nach dem Ausgleich durch Boris Vukcevic (87.) sorgte Torsten Frings (90.+2) für den Werder-Erfolg.