Memphis (dpa) - Trotz der langersehnten Rückkehr von Basketball- Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihre Talfahrt in der NBA fortgesetzt. Die Texaner verloren bei den Memphis Grizzlies mit 70:89 und kassierten damit die fünfte Niederlage in Serie. Nowitzki stand erstmals seit dem 27. Dezember 2010 wieder auf dem Parkett, als er sich im Spiel gegen Oklahoma am Knie verletzt hatte.

