Dresden (dpa) - Während die Pegelstände einiger Flüsse wieder sinken, ist das Wasser der Elbe in Sachsen weiter gestiegen. An anderen Flüssen des Bundeslandes sanken die Wasserstände dagegen. Wie das Landeshochwasserzentrum in Dresden mitteilte, galt für die Elbe- Pegel Schöna, Dresden und Riesa die zweithöchste Alarmstufe Drei. Eine genaue Prognose wird gegen Mittag erwartet. In Koblenz soll das Rhein-Hochwasser heute nun doch fast die Höhe der ersten Flutwelle vom Wochenbeginn erreichen. Am Main war die Situation ab Bamberg besonders kritisch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.