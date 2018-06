Sydney (dpa) - Aufräumen im australischen Bundesstaat Queensland, Hochwassergefahr in Victoria: Die Menschen im Süden müssen sich weiter auf Überschwemmungen einstellen. Im Bundessaat Victoria flohen deshalb mehr als 3000 Menschen in Notunterkünfte. In Queensland und New South Wales ging das Wasser zwar zurück. Aber mehrere Ortschaften sind immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Mit dem Fund einer weiteren Leiche Tal stieg die Zahl der Toten in Queensland auf 17. Neuseeland hat Hilfe zur Betreuung der Flutopfer angeboten.

