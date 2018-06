Tunis (dpa) - Ein deutsches Paar mit Jagdwaffen soll in Tunesien festgenommen worden sein. Das berichtet das tunesische Fernsehen. Mehrere weitere Europäer sollen ebenfalls festgenommen worden sein. Dazu gibt es aber widersprüchliche Angaben. Am Nachmittag hatten Soldaten in Tunis zahlreiche Taxis angehalten und auf Waffen durchsucht. Das Land kommt nach der Flucht von Ex-Präsident Zine el Abidine Ben Ali weiter nicht zur Ruhe. Im Stadtzentrum von Tunis kam es zu heftigen Schießereien. Am Abend gab es Kämpfe in der Nähe des Präsidentenpalastes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.