Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Montag in einem richtungslosen Handel kaum von der Stelle gekommen. Am Ende verbuchte er ein minimales Plus.

Der Leitindex schloss 0,03 Prozent höher bei 7078,06 Punkten. Für den MDax ging es um 0,25 Prozent auf 10 275,69 Punkte nach unten und der TecDax verlor 0,21 Prozent auf 877,91 Punkte.

Händler Jörg Heineke von der Investmentgesellschaft TAO Capital GmbH sprach von einer nachrichtenarmen Lage, in der einige Anleger Gewinne mitgenommen hätten. Bei einem derart dünnen Handel seien Bewegungen eher vom Zufall getrieben. Analyst Andre Saenger von IG Markets bezeichnete den Start in die neue Woche dementsprechend als ruhig und verhalten.

Impulse aus den USA waren ausgeblieben, weil die dortigen Börsen wegen eines Feiertages geschlossen geblieben waren. Für zusätzliche Zurückhaltung sorgte Börsianern zufolge ein Treffen der EU- Finanzminister in Brüssel. Dabei sollte über eine Ausweitung des Rettungsschirms für hoch verschuldete Euro-Länder beraten werden.

Zu den schwächsten Dax-Werten zählten die Papiere von ThyssenKrupp mit minus 1,35 Prozent auf 30,285 Euro. Belastend wirkten mehrere negative Analystenkommentare in Folge des am Freitag angekündigten Abschieds von Finanzchef Alan Hippe. Hippe habe dafür gesorgt, dass der Wert des Stahlkonzerns aufgrund von Restrukturierungen und Veräußerungen zugelegt habe, befand etwa Analyst Nik Oliver von der US-Bank Merrill Lynch. Insofern sei sein Abgang negativ.

Vorne im Leitindex zeigten sich Daimler-Aktien, die 1,68 Prozent auf 56,890 Euro zulegten. Sie wurden von der Anhebung des Kursziels durch Exane BNP Paribas gestützt. Die Experten der französischen Bank erwarten insbesondere im Lkw-Geschäft eine gute Entwicklung.

Aufwärts ging es auch für die Titel des Versorgers Eon mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 23,965 Euro. Eon-Chef Johannes Teyssen hatte im «Handelsblatt» gesagt, dass er den Emissionshandel als zentrales Element der europäischen Klimapolitik gestärkt sehen will. Nationale Regelungen, wie Gesetze zu erneuerbaren Energien oder Kohlesubventionen, würden das System dagegen schwächen. RWE-Titel verloren dagegen 0,58 Prozent auf 52,96 Euro.