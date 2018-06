Berlin/Los Angeles (dpa) - Die «grüne Hornisse» hat zugestochen: Die Action-Comedy «The Green Hornet» mit Seth Rogen als Titelfigur und Oscar-Gewinner Christoph Waltz als Bösewicht eroberte am Startwochenende auf Anhieb Platz eins der deutschen Kinocharts.

292 000 Kinogänger interessierten sich dafür. Auch in den USA hatten andere Filme keine Chance gegen die Action-Helden: Dort spielte «The Green Hornet» nach Studioschätzungen bei seinem dreitägigen Debüt rund 34 Millionen Dollar (etwa 25 Millionen Euro) ein.

Der französische Regisseur Michel Gondry gab immerhin geschätzte 90 Millionen Dollar für das aufwendige 3D-Spektakel aus. In Deutschland verdrängte sein Streifen nach fünf Wochen «Rapunzel - Neu verföhnt» von der Spitzenposition. Der Disney-Animationsfilm lockte nochmals 179 000 Besucher in die Kinos, das bedeutet Platz drei der Charts. Vor Rapunzel schob sich auf Platz zwei noch das romantische Melodram «Love and Other Drugs - Nebenwirkungen inklusive» mit Jake Gyllenhaal und Anne Hathaway (182 000 Besucher).

In den USA belegte der Kino-Neuling «The Dilemma» den zweiten Platz. Die Buddy-Komödie mit den Komikern Vince Vaughn und Kevin James, die Ende Januar unter dem Titel «Dickste Freunde» in die deutschen Kinos kommt, verdiente mehr als 17 Millionen Dollar. Der düstere Western «True Grit» spielte auf Platz drei weitere elf Millionen Dollar ein. Der Film der Regiebrüder Joel und Ethan Coen, mit dem im Februar die Berlinale eröffnet werden soll, holte damit schon mehr als 126 Millionen Dollar in die Kassen.

Das Historiendrama «The King's Speech» mit Colin Firth als stotternder britischer König George VI. landete mit 9,1 Millionen Dollar auf Rang vier, knapp vor dem Ballett-Thriller «Black Swan». Um Natalie Portman - soeben mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet - zu sehen, gaben die US-Kinogänger am Wochenende weitere 8,1 Millionen Dollar aus. Das britische Königsdrama läuft Mitte Februar in Deutschland an, «Black Swan» am kommenden Donnerstag.

Die deutschen Kino-Charts von Media Control wurden vom 13. bis 16. Januar in sämtlichen etwa 4730 Sälen Deutschlands ermittelt. Bei den Besucherzahlen handelt es sich um vorläufige Angaben.