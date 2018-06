Inhalt Seite 1 — Millionenschaden durch mehr «Blüten» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Geldfälscher haben 2010 erneut mehr Blüten in Deutschland in Umlauf gebracht. Polizei, Handel und Banken zogen rund 60 000 gefälschte Euro-Banknoten aus dem Verkehr und damit 14 Prozent mehr als 2009, wie die Deutsche Bundesbank am Montag in Frankfurt mitteilte.

Grund für den dritten Anstieg in Folge sei vor allem ein Ausreißer nach oben im ersten Halbjahr gewesen. Die Polizei habe schnell reagiert und mehreren Verteilerbanden das Handwerk gelegt, sagte der Leiter des Nationalen Analysezentrums bei der Bundesbank, Rainer Elm.

Abgeschreckt von raschen Verurteilungen hätten die Banden Deutschland im zweiten Halbjahr gemieden. Dadurch blieb das Aufkommen insgesamt deutlich unter dem Spitzenwert von 81 000 Fälschungen im Jahr 2004. «Das zweite Halbjahr geht in die richtige Richtung, die Zahlen sind ermutigend», sagte der Leiter des Zentralbereichs Bargeld bei der Bundesbank, Helmut Rittgen.

Der wirtschaftliche Schaden in Deutschland erhöhte sich gegenüber 2009 von 3,1 auf 3,4 Millionen Euro. Meist bleibt der Handel auf dem Schaden sitzen, wenn Verkäufer den Schwindel übersehen und der Betrug erst der Bank auffällt. Für Falschgeld gibt es keinen Ersatz.

In Deutschland sind inzwischen fast sechs von zehn Blüten ein «falscher Fünfziger», im Vorjahr war es nur knapp jede Zweite. Alle anderen Geldscheine sind seltener gefälscht worden als im Vorjahr. Mit Ausnahme des 20-Euro-Scheins (21 Prozent) und des 100-Euro- Scheins (15 Prozent) spielten andere Noten keine Rolle: Bei kleineren Stückelungen lohnt sich der Aufwand für die meist organisierten Fälscher nicht, größere sind schwieriger in Umlauf zu bringen.

Auch im Euroraum setzen die Fälscher immer stärker auf «falsche Fuffziger» (43,5 Prozent aller Falschgeldfunde), aber mit einem Anteil von 38 Prozent spielt auch die 20-Euro-Note eine große Rolle.

Anders als in Deutschland sanken im vergangenen Jahr die Funde gefälschter Euronoten weltweit - erstmals seit 2006. Im Gesamtjahr wurden 751 000 Blüten aus dem Verkehr gezogen nach 860 000 im Vorjahr. Verglichen mit der steigenden Anzahl echter im Umlauf befindlicher Euro-Banknoten sei der Anteil der Fälschungen aber sehr gering, betonte die Europäische Zentralbank am Montag in Frankfurt. Demnach standen in der zweiten Jahreshälfte 2010 durchschnittlich 13,6 Milliarden echten Banknoten 364 102 gefälschte gegenüber.