New York (dpa) - Hiobsbotschaft für Apple: Konzernchef Steve Jobs muss wieder eine Auszeit wegen Gesundheitsproblemen nehmen. Er werde aber Apple-Chef bleiben und an wichtigen strategischen Entscheidungen beteiligt sein, teilte Jobs am Montag in einem Brief am die Mitarbeiter mit.

Der 55-Jährige nannte keine konkreten Gründe oder einen erwarteten Zeitraum für seine Abwesenheit. Der «New York Times» zufolge sorgt die Lebertransplantation im Jahr 2009 für Schwankungen in Jobs' Gesundheitszustand.

Jobs gilt als zentrale treibende Kraft hinter den Erfolgen des iPhone- und iPad-Herstellers. Deshalb wird seine Gesundheit besonders aufmerksam beobachtet. Das Tagesgeschäft übernimmt wieder der Apple-Manager Tim Cook, der ihn bereits früher bei Krankheits- Auszeiten vertrat.

Wie bei vielen andere Patienten mit einer Spenderleber verursache bei Jobs das Immunsystem Schwankungen im Gesundheitszustand, schrieb die «New York Times» unter Berufung auf eine informierte Person. In den vergangenen Wochen sei es Jobs in diesem Auf- und Ab-Zyklus wieder etwas schlechter gegangen, hieß es. Er sei nur etwa zwei Mal pro Woche in die Apple-Zentrale gekommen und habe auch wieder verstärkt abgemagert ausgesehen. Er habe auch häufiger in seinem Büro zu Mittag gegessen statt wie gewohnt in der Apple-Kantine.

Von der Zeitung befragte Gesundheitsexperten sagten, die Folge einer Lebertransplantation seien häufig verschiedene Gesundheitsprobleme, die aber nicht lebensbedrohlich seien.

In den vergangenen Jahren war Jobs bereits zweimal ernsthaft krank. 2004 wurde er wegen einer Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse operiert und konnte geheilt werden. Im Frühjahr 2009 folgte dann die Lebertransplantation, die Auszeit dauerte ein halbes Jahr. Nach seinen Angaben hatte damals eine Hormonstörung seinen Stoffwechsel durcheinandergebracht und für rapiden Gewichtsverlust gesorgt. Seitdem schien Jobs keine weiteren Gesundheitsprobleme zu haben.

«Ich liebe Apple so sehr und hoffe, so schnell wie ich kann zurückzukommen», schrieb Jobs in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Bis dahin bitte er um Respekt vor seiner Privatsphäre.