Hamburg (dpa) - US-Sänger Usher ist weiter krank. Zwei für diese Woche geplante Konzerte in Rotterdam und Antwerpen wurden in den März verlegt, erklärte seine Konzertagentur in Hamburg.

«Es tut mir sehr, sehr leid, meinen Fans solche Unannehmlichkeiten zu bereiten», ließ der 32-Jährige, der an einer Erkrankung der oberen Atemwege leidet, über sein Managment mitteilen. Bereits in der vergangenen Woche mussten zwei Konzerte in Oberhausen und Berlin abgesagt werden. Zwar holte Usher die Show in der Hauptstadt einen Tag später nach, doch brach er sie kurz nach Beginn wieder ab.