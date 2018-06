Wertheim/Magdeburg (dpa) - Das Hochwasser am Main hat am Montag drei Viertel der Altstadt von Wertheim überflutet. Betroffen sind etwa 1300 Menschen und rund 500 Gebäude, davon ein hoher Anteil mit Geschäfts-, Büro- und Praxisräumen.

Am frühen Abend stieg der Wasserstand auf 5,93 Meter. Die Scheitelwelle wurde nach Angaben der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) mit etwa sechs Metern erwartet. Der normale Wasserstand in der 24 000 Einwohner zählenden Stadt am Zusammenfluss von Main und Tauber beträgt 1,50 Meter.

«Die Lage bleibt weiter sehr angespannt», sagte Volker Neumeier, Einsatzleiter der Stadt Wertheim, nach einer Lagebesprechung des Krisenstabes. Für etwa fünf Stunden werde das Wasser auf hohem Niveau bleiben und erst in der Nacht zum Dienstag anfangen zu sinken.

Auch in anderen Regionen hält das Hochwasser die Menschen länger in Atem als erwartet. In Nordrhein-Westfalen ertrank am Montag ein 53-jähriger Rollstuhlfahrer, der in der Nähe von Aachen in einen Fluss stürzte und ertrank. Der Mann war nach Polizeiangaben auf einem Radweg unterwegs und wollte eine vom Hochwasser ausgespülte Stelle umfahren. Auf weichem Untergrund kippte sein Rollstuhl um und stürzte in die Rur, einen Nebenfluss der Maas. In Belgien wurden nach Medienberichten zwei Mädchen vermisst, die beim Spiel in die Maas gefallen waren.

Weiterhin keine Spur gab es in Nordhessen von einem Unbekannten, der auf der Flucht vor der Polizei in der Nacht zum Samstag in die eiskalte Fulda bei Kassel gesprungen war. Bereits am Donnerstag war ein 59 Jahre alter Mann in Südhessen in einen Fluss gestürzt. «Wir gehen davon aus, dass er nicht mehr lebt», sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt.

Das Hochwasser der Elbe hat dazu geführt, dass Schiffe die Brücken nicht mehr passieren können, wie der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg, Friedrich Koop, mitteilte. Auf dem Flusslauf zwischen Tschechien und Sachsen-Anhalt wurde die Schifffahrt eingestellt. Zuletzt habe es 2006 eine vergleichbare Situation gegeben, sagte Koop. «Nach den Prognosen erwartet uns ein langandauernder Hochwasserscheitel.» Experten rechnen für den Landkreis Prignitz mit einer Hochwasserperiode, die drei bis vier Wochen dauern könnte.

Angespannt ist die Lage weiterhin auch an der Saale, der Schwarzen und der Weißen Elster sowie an der Bode. Die Stadt Halle forderte die Bewohner in Halle-Neustadt auf, vorsorglich ihre Keller zu räumen und gegebenenfalls Pumpen zu installieren. Da das Wasser der Saale wegen des Hochwassers schlecht abfließen könne, sei auch das Grundwasser stark gestiegen. In Halle-Neustadt leben etwa 45 000 Menschen. Der Saale-Pegel Halle-Trotha zeigte am Montag 6,89 Meter, drei Zentimeter unter dem am Sonntagabend erreichten Scheitel der Hochwasserwelle, dem höchsten Wasserstand seit 1955. Normal sind zwei Meter.