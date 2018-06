Berlin (dpa) - Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will im Dioxin-Skandal voraussichtlich am Mittwoch eine Regierungserklärung abgeben. Aus Koalitionskreisen wurde ein entsprechender Bericht der «Passauer Neuen Presse» von morgen bestätigt. Kanzlerin Angela Merkel hat den Krach zwischen Aigner und Niedersachsen zur Chefsache gemacht. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte nach dem Streit über eine Informationspanne, die Aufklärung solle zugunsten der Verbraucher an erster Stelle stehen.

