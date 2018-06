Straßburg (dpa) - Der Dioxin-Skandal soll jetzt auch auf europäischer Ebene zu Konsequenzen führen. So sollen die Strafen für betrügerische Machenschaften nach Auffassung zahlreicher Europaparlamentarier deutlich verschärft werden. Die Abgeordneten forderten in Straßburg außerdem eine schnellere Gangart der EU-Kommission. In der kommenden Woche soll ein Team des Lebensmittel- und Veterinäramtes nach Deutschland reisen, um beim Krisenmanagement des Dioxin-Skandals zu helfen.

