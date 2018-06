Beverly Hills (dpa) - Keine Golden-Globe-Trophäe für Angelina Jolie: Der Hollywood-Star, der in dem Film «The Tourist» des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck die Hauptrolle spielt, unterlag Annette Bening. Die gewann den Preis als beste Schauspielerin in der Sparte «Komödie/Musical» für ihre Rolle als lesbische Mutter in der Beziehungskomödie «The Kids Are All Right». Ebenfalls leer ging der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer aus. Er war für die Vertonung des Films «Inception» nominiert. Der Preis ging aber an Trent Reznor für die Musik zu «The Social Network».

