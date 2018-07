Tunis (dpa) - In Tunesien herrscht gespannte Erwartung: Eine Übergangsregierung aus Oppositionspolitikern und Unabhängigen soll heute vorgestellt werden. Im Zentrum der Hauptstadt Tunis war es in der Nacht relativ ruhig. Am Vormittag wird aber mit einer neuen Demonstration vor dem Parteisitz der bisherigen Regierungspartei RCD in Tunis gerechnet. Ein Hauptgesprächsthema vieler Tunesier sind die Reichtümer, die die Familie des geflohenen Diktators Ben Ali ins Exil mitgehen lassen haben soll. Die Zeitung «Le Monde» berichtet unter anderem von etwa eineinhalb Tonnen Goldbarren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.