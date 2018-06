Teheran (dpa) - Hoffnung für die zum Tode durch Steinigung verurteilte Iranerin Sakineh Mohammadi-Aschtiani: Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im iranischen Parlament schrieb in einem Brief an die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, die Todesstrafe sei suspendiert worden. Unklar blieb, warum die Ankündigung nicht von den Justizbehörden oder vom Präsidenten kam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.