Brüssel (dpa) - Beim Krisenmanagement in Sachen Dioxin sollen nun auch Fachleute der EU helfen. Ein Team des Lebensmittel- und Veterinäramts werde nach Deutschland reisen, sagte ein Sprecher von EU-Verbraucherkommissar John Dalli in Brüssel. Die Experten würden sich mit den deutschen Behörden verständigen und dann Bund und Ländern Unterstützung bei der weiteren Beobachtung anbieten. Am kommenden Montag wollen sich die EU-Agrarminister mit weiteren Konsequenzen aus Dioxinfunden in Lebensmitteln beschäftigen.

