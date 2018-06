Los Angeles (dpa) - Mit 14 Jahren heimst Hollywoods Nachwuchsstar Hailee Steinfeld bereits Filmpreise, Rollenangebote und Kritikerlob ein, doch der Erfolg steigt ihr offensichtlich nicht zum Kopf.

«Ich bin ein ganz normales Mädchen», versicherte der Teenager in der Nacht zum Samstag in Los Angeles am Rande einer Preisverleihung, wo sie die Trophäe als bester Nachwuchsstar gewonnen hatte. Wie andere Kinder hätte sie Zoff mit ihren Eltern, wenn sie zu lange am Computer spielt oder zu viele SMS-Botschaften verschickt, zitierte «People.com» den jungen Star. Trotz des plötzlichen Erfolgs habe sie sich überhaupt nicht verändert. In dem Western-Remake «True Grit» von Ethan und Joel Coen spielt sie ein junges Mädchen, das den Mörder seines Vaters jagt.