Los Angeles (dpa) - Bei einer Schießerei an einer kalifornischen Schule sind drei Schüler verletzt worden. Dies berichtete die «Los Angeles Times». Der Tatverdächtige sei ein Schüler der Gardena High School nahe Los Angeles, hieß es. Nach Polizeiangaben brachte der Schüler eine Waffe mit in die Schule. Zunächst war unklar, ob er absichtlich auf die Klassenkameraden zielte oder ob sich der Schuss versehentlich löste. Eine Kugel traf mehrere Schüler. Eines der Opfer wurde am Kopf verletzt.

