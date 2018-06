New York (dpa) - Premiere für Piers Morgan: In seiner ersten Sendung als Nachfolger des CNN-Rekordtalkers Larry King hat sich Morgan als netter Plauderer gezeigt. Etwa eine dreiviertel Stunde unterhielt sich der früher für seine provokanten Schlagzeilen bekannte Brite mit der US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey und schnitt dabei keine heißen Eisen an. Als die 56-Jährige gleich zu Beginn scharf klarstellte, dass sie über gewisse Themen nicht spreche, hob Morgan nur die Hände und wagte keinen Widerspruch.

