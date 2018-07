Stockholm (dpa) - Die Möbelkette Ikea ruft ihre Glasbecher «RUND» wegen Bruchgefahr zurück. Das berichtet das Unternehmen in Helsingborg. Demnach gingen weltweit zwölf Berichte über zerbrochene Becher ein. In fünf Fällen habe es Verletzungen gegeben. Alle Käufer der doppelwandigen Gläser werden gebeten, dies ab sofort nicht mehr zu benutzen. Bei Abgabe in einem Einrichtungshaus erstattet Ikea den Kaufpreis. Das Unternehmen bot die Gläser auch in Deutschland in den drei Größen 4, 21 und 40 cl an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.