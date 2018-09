Rio de Janeiro (dpa) - In Brasilien ist die Zahl der Todesopfer nach den Erdrutschen und Überschwemmungen weiter gestiegen. Bei der Unwetterkatastrophe kamen inzwischen 680 Menschen ums Leben, mindestens 200 werden noch vermisst. Allein in der Stadt Teresópolis, rund 100 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt, fehlte von 177 Einwohnern jede Spur. Die Behörden befürchten deshalb, dass es noch mehr Opfer geben wird. Tausende Menschen wurden durch die Unwetterkatastrophe obdachlos und leben in Notunterkünften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.