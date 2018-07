Inhalt Seite 1 — Wird «Waity Katie» nun «Princess William»? Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Jahrelang wurde sie als «Waity Katie» verspottet, weil sie auf den Antrag ihres Prinzen so lange warten musste. Am 29. April wird Kate Middleton nun aber Prinzessin. Doch damit ist ihr künftiger Name noch nicht geklärt. Einige Besonderheiten zur Titelfrage im britischen Adel:

Wie wird Kate Middleton nach ihrer Hochzeit heißen?

Hundertprozentig ist das noch nicht geklärt. Da sie selbst nicht blaublütig ist, darf sie den strengen Regeln des königlichen Hofes folgend eigentlich nicht Prinzessin Catherine heißen. Offizieller Name wäre «Ihre Königliche Hoheit Princess William». Da sie selbst aber offenbar «Prinzessin Catherine» genannt werden möchte, dürfte sich dieser Name als inoffizieller Rufname durchsetzen.

Gibt es einen Weg vorbei an «Princess William»?

Ja. Es ist am Hof die Tradition, dass königliche Prinzen zur Heirat vom regierenden Monarchen ein Herzogs- oder Fürstentum geschenkt bekommen. Dann würde William neben seinem königlichen Prinzentitel auch den Titel Duke (Herzog) führen. Kate würde dann automatisch zur Herzogin (Duchess). Auch die lange Zeit bei der Queen unbeliebte Camilla wurde nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles zur Duchess of Cornwall. Charles ist beides: Prince of Wales und Duke of Cornwall.

Welches Herzogtum wäre für William und Kate überhaupt frei?

Im Gespräch ist, dass beide Duke and Duchess of Cambridge werden sollen. Hinter vorgehaltener Hand wird im britischen Parlament aber schon gerangelt. Viele Parlamentarier versuchen über politische Wege, das Herzogtum ihres Wahlkreises ins Spiel zu bringen - bessere Tourismuswerbung gäbe es kaum. Welche Herzogtümer derzeit unbesetzt sind, darüber wacht am britischen Hof eine eigene Kommission, das Privy Council («Geheimer Rat»).