Dublin (dpa) - Irlands Premier Brian Cowen hat die Machtprobe in der Regierungspartei erfolgreich bestanden. Bei einer Vertrauensabstimmung am Abend stellte sich die Mehrheit der Parlamentarier von Cowens regierender Fianna-Fail-Partei hinter den Regierungschef und gegen seinen Widersacher Micheal Martin. Der Außenminister trat umgehend von seinem Regierungsamt zurück. Damit wird Cowen seine Partei in die nächste Parlamentswahl führen. Sie wird vermutlich noch in diesem Frühjahr stattfinden.

