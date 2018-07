Magdeburg (dpa) - Entlang der Elbe in Sachsen Anwalt wird an vielen Orten wegen des Hochwassers die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen. In Tangermünde etwa sei der Pegel am frühen Morgen knapp sieben Zentimeter vom Grenzwert 7,00 Meter entfernt gewesen, sagte ein Sprecher der Landeshochwasserzentrale in Magdeburg. Im Tagesverlauf könne das Hochwasser bereits Brandenburg erreichen - und auch dort Meldegrenzen übersteigen. Im niedersächsischen Landkreis Lüneburg wird vermutlich morgen Katastrophenalarm wegen Elbe- Hochwasser ausgelöst werden.

