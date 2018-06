Melbourne (dpa) - Ein Schwarzer Tag für Deutschlands Tennis-Herren in Melbourne: Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer haben bei den Australian Open den Sprung in die dritte Runde verpasst. Kohlschreiber unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Tschechen Tomas Berdych mit 6:4, 2:6, 3:6, 4:6. Mayer verlor gegen den Japaner Kei Nishikori mit 4:6, 3:6, 6:0 und 3:6. Damit ist Benjamin Becker der einzige verbliebene Deutsche in der Herrenkonkurrenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.