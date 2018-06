Berlin (dpa) - Der Winter hat auf Autobahnen und Bundesstraßen ganze Arbeit geleistet: Für die Beseitigung von Winterschäden will Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer deshalb in diesem Jahr 2,2 Milliarden Euro einsetzen. Das kündigte Ramsauer in der «Bild»- Zeitung an. Der Minister versicherte, das Geld werde reichen, um die «schlimmsten Schäden» zu beseitigen. Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden durch den frühen und harten Wintereinbruch werde jedoch «in die Milliarden gehen». Ramsauer gibt heute vor dem Verkehrsausschuss des Bundestages einen Winterbericht ab.

