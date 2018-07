Frankfurt/Main (dpa) - Vorsichtiges Aufatmen in Frankfurt: Die Hochwasserwelle hat die Stadt in der Nacht ohne gravierende Folgen passiert. Der Main stand am Abend mit 4,84 Metern am höchsten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Gegen 1 Uhr waren es bereits drei Zentimeter weniger. Die künstlichen Dämme an der Altstadt hätten dem Wasser standgehalten. Mit weiteren Problemen oder steigenden Pegelständen rechnete er zunächst nicht.

