Offenbach (dpa) - Heute ist es meist stark bewölkt mit gelegentlichem Regen, der allmählich bis in tiefere Lagen in Schneeregen oder Schnee übergeht. Im Bergland schneit es zeitweise, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 und 5 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See und im Bergland frisch und böig um Nordwest.

In der Nacht zum Donnerstag fällt vor allem im Westen und am Alpenrand Schnee. Bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 und -4 Grad bildet sich streckenweise Glätte. Der Wind weht schwach um Nordwest.