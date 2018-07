Inhalt Seite 1 — Nach Gustavo-Coup: FC Bayern ab in die Wüste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Doha (dpa) - Ab in die Wüste! Millionen-Einkauf Luiz Gustavo war noch nicht an Bord, als der FC Bayern am Sonntag ins Trainingslager nach Katar aufbrach.

Dafür saß Kapitän Mark van Bommel im Flieger nach Doha, allerdings ohne zuvor ein klares Bekenntnis für einen Verbleib beim deutschen Fußball-Meister bis zum Vertragsende im Sommer abzugeben. «Definitiv ist nichts», erklärte der Niederländer: «Jetzt fahre ich ins Trainingslager - und dann schauen wir mal.»

Aufregende Tage könnten in Doha anstehen, wo Trainer Louis van Gaal den Rekordmeister bei Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad fit machen möchte für den weiteren Tanz auf drei Hochzeiten. «Das Transferfenster ist gerade geöffnet. Für jeden Verein ist das eine unruhige Zeit», sagte van Bommel: «Da kann vieles passieren.»

Trainer Louis van Gaal sorgte zu Jahresbeginn auch noch für etwas Verwirrung. Beim Abflug nach Katar stellte er «eine Überraschung» in Aussicht: «Vielleicht kommt noch ein Spieler diese Woche», kündigte er Zugang eines Offensivspielers an, der im «angreifenden» Bereich «alles spielen» könne. Die Wahrscheinlichkeit taxierte er auf «99 Prozent».

Doch Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge widersprach prompt: «Wir werden im Januar keinen weiteren Spieler holen», sagte er in der «Bild»-Zeitung. Der Coach habe möglicherweise Arjen Robben gemeint, «der ja nach seiner Verletzungspause zurückkehrt», sagte Rummenigge.

In Neuzugang Gustavo, dessen sofortiger Transfer aus Hoffenheim für rund 15 Millionen Euro zu Jahresbeginn fixiert werden konnte, könnte van Bommel ein weiterer Konkurrent im Mittelfeld erwachsen. «Ich bin sehr froh, dass er kommt», sagte der 33 Jahre alte Kapitän gelassen: «Jede Verstärkung müssen wir begrüßen und so schnell wie möglich integrieren. Das hilft der Mannschaft und dem Verein.»

Van Gaal begrüßte den Blitztransfer des Brasilianers, der einen Viereinhalbjahresvertrag bis zum 30. Juni 2015 erhält und am Montag mit Sportdirektor Christian Nerlinger nach Katar nachreisen soll. «Bayern kauft nur gute Spieler. Ich denke, er ist eine Verstärkung», sagte van Gaal. Gustavo sucht die Herausforderung: «Ich freue mich, dass ich bei so einer großen Mannschaft spielen kann, und ich hoffe, hier auch Titel zu gewinnen», sagte er der «Bild am Sonntag».