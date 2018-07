Inhalt Seite 1 — Löw will 2011 «frühzeitig» EM-Ticket lösen Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Auch ohne Turnier-Höhepunkt geht Joachim Löw mit hohen Erwartungen und einigen brisanten Personalfragen in das neue Jahr. Ganz oben auf der «Agenda 2011» des Bundestrainers steht die schnellstmögliche Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-EM 2012.

«Es ist nicht so, dass wir uns das ganze Jahr nur ausruhen. Unser Ziel ist es, frühzeitig etwas klar zu machen», sagte Löw, der eine Zitterpartie wie in der letzten WM-Qualifikation umgehen möchte: «Ein Endspiel in der Türkei wollen wir vermeiden. Gegen Russland war das 2009 zwar interessant, aber wir wollen versuchen, das zu vermeiden.»

Obwohl Deutschland nach dem optimalen Start mit vier Siegen die Gruppe A mit zwölf Punkten deutlich vor Österreich (7) und den Türken (6) anführt, warnt Oliver Bierhoff davor, die Qualifikation für das Endrundenturnier 2012 in Polen und der Ukraine als Selbstläufer anzusehen. «Die Gefahr ist, nun zu denken, dass wir nur noch das EM-Ticket abholen müssen», sagte der Teammanager zum Jahreswechsel der Nachrichtenagentur dpa und forderte: «Wir dürfen unsere komfortable Ausgangsposition nicht leichtfertig verschenken.»

Allerdings wird auch beim DFB schon alles auf die Titelmission 2012 ausgerichtet. So möchte Bierhoff bereits vor Abschluss der Qualifikation das EM-Quartier klarmachen. «Wir werden uns im ersten Halbjahr 2011 damit befassen», kündigte der Manager an - und das mit klarer Tendenz: «Polen ist favorisiert. Die Infrastruktur ist dort weitaus besser.» Man werde sich aber auch in der Ukraine umschauen.

Um beim nächsten großen Turnier nicht wieder an Welt- und Europameister Spanien zu scheitern, hat Löw besonderen Wert auf hochkarätige Testspiele gegen Italien, Brasilien, Uruguay, Holland und Anfang 2012 gegen Frankreich gelegt. «Wir haben bewusst starke Mannschaften gewählt, um neben den Qualifikationsspielen richtigen Wettkampfcharakter zu haben», erläuterte der Bundestrainer, der ganz nach oben möchte: «Man strebt nach dem Titel.» Bierhoff nennt neben dem sportlichen Gratmesser weitere Gründe: «Brasilien oder Italien garantieren zudem volle Stadien, hohe Einnahmen sowie zufriedene Fans, Sponsoren und TV-Sender», verdeutlichte der Manager.

Die Güteklasse der Freundschaftspartien soll auch Kritiker wie Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge besänftigen, denen die Zahl der Länderspiele zu hoch geworden ist. Auf 17 im WM-Jahr 2010 folgen 13 im turnierlosen 2011. «Sicherlich sind auch die Clubs zufriedener, wenn wir häufiger gegen die sogenannten großen Nationen spielen», glaubt Bierhoff. Außerdem würden auch die Bundesligavereine von der Nationalmannschaft profitieren: «Ein Sami Khedira oder Mesut Özil haben ihren Clubs mit ihrem Wechsel zu Real Madrid hohe Ablösesummen eingebracht, weil sie bei der WM gut gespielt haben.»

Für Löw geht es im Übergangsjahr 2011 auch darum, seine junge Mannschaft personell und spielerisch weiterzuentwickeln. «Die Suche nach der Perfektion ist immer ein Thema», sagte der 50-Jährige: «Ich möchte Spielkultur und nicht nur das nackte Ergebnis.»