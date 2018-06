Mainz (dpa) - Rund 200 Menschen haben in Mainz gegen einen Fastnachtsauftritt von Thilo Sarrazin demonstriert. Zu der «Demonstration gegen Rassismus» hatten der Kreisverband der Grünen und die rheinland-pfälzische DGB-Jugend in Mainz aufgerufen. Der wegen seiner Ausländer-Kritik umstrittene Ex-Bundesbankvorstand soll am frühen Abend eine Laudatio bei der Verleihung einer Fastnachtsauszeichnung halten. Sarrazin selbst hatte den Preis «Ranzengardist» im Jahr 2009 erhalten. Mit seinen provokanten Thesen zur Integration in Deutschland hatte Sarrazin für Wirbel gesorgt.

