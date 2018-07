Innsbruck (dpa) - Martin Schmitt hat die Qualifikation für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck überraschend verpasst. Einen Tag nach seinem siebten Platz in Garmisch- Partenkirchen kam der 32-Jährige auf der Bergisel-Schanze lediglich auf 96 Meter und ist damit beim Wettkampf morgen nicht dabei. Die übrigen sechs deutschen Springer hatten keine Probleme, sich das Ticket für das vorletzte Springen der Traditionsveranstaltung zu sichern. Am weitesten sprang Severin Freund, der bei 127,5 Metern landete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.