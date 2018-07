Zuzenhausen (dpa) - Die Hintergründe der Trennung zwischen Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim und Trainer Ralf Rangnick werden immer dubioser. Mäzen Dietmar Hopp sagte der «Rhein- Neckar-Zeitung», er habe Rangnick bereits am 30. Dezember mitgeteilt, dass es am besten sei, wenn sich die Wege zwischen Coach und Verein trennen würden. Ausschlaggebend sei eine E-Mail Rangnicks gewesen, in der sich der 52-Jährige laut Hopp im Ton vergriffen habe. Der 42- Jährige Marco Pezzaiuoli soll Nachfolger von Rangnick werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.