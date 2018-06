Melbourne (dpa) - Große Ehre für Andrea Petkovic: Deutschlands derzeit beste Tennis-Spielerin bestreitet ihre Drittrunden-Partie bei den Australian Open gegen die Amerikanerin Venus Williams in der populären Late-Night-Session in der Rod Laver Arena. Am Freitag zur besten Fernsehzeit in Australien geht es für die 23-Jährige darum, zum zweiten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier das Achtelfinale zu erreichen. Es ist das erste Duell für Petkovic mit der früheren Weltranglistenersten.

