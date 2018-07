Lüneburg (dpa) - Wegen steigender Pegelstände an der Elbe ist im Landkreis Lüneburg Katastrophenalarm ausgelöst worden. Der Wasserstand bei Dömitz hatte am Morgen die Marke von 6,10 Metern überstiegen. Die Experten gehen davon aus, dass das Hochwasser ungefähr das Ausmaß der Rekordflut von 2006 erreichen kann, hieß es beim Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Bis Ende der Woche sollen die Wassermassen bei Lauenburg sogar das Jahrhunderthochwasser von 2002 übersteigen. Auch in Brandenburg am Pegel Wittenberge gilt die höchste Alarmstufe.

