Hannover (dpa) - Mirko Slomka steht kurz vor der Verlängerung seines Vertrags als Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Anfang der Woche falle die Entscheidung. Es wäre kurios, wenn es nicht so käme, sagte Slomka in Hannover. Bis zum Wochenende gelte seine Konzentration einzig dem Spiel am Samstag gegen Schalke 04, danach werde er sich das Angebot des Clubs genau anschauen. Der 43- Jährige, der mit 96 überraschend Tabellenzweiter ist, ließ aber erkennen, dass die Offerte seinen Vorstellungen entspricht.

