München (dpa) - Tabellenführer FC Augsburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga zum Auftakt des 19. Spieltags einen Auswärtssieg beim SC Paderborn verschenkt. Beim 1:1 vergab Torjäger Michael Thurk mit einem unplatzierten Foulelfmeter, den Paderborns Schlussmann Daniel Masuch parieren konnte, den Sieg.

Nur einen Punkt im Aufstiegskampf verbuchte auch der MSV Duisburg, der beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt zu einem glücklichen 1:1 kam. Den einzigen Sieg am Freitag feierte der TSV 1860 München mit einem 1:0 beim Aufsteiger VfL Osnabrück.

Augsburgs Trainer Jos Luhukay hatte davor gewarnt, die Aufgabe in Paderborn als «Selbstläufer» für den Spitzenreiter zu betrachten. Der FCA startete jedoch beeindruckend. Torjäger Thurk brachte die Gäste mit seinem siebten Saisontreffer frühzeitig in Führung (10. Minute). Der FCA kontrollierte danach das Spiel, bis Florian Mohr (32.) mit einem Kopfball den 1:1-Ausgleich erzielte. Nach der Pause hatte Thurk nach Foul an Moritz Leitner den Sieg auf dem Fuß. Aber er scheiterte an Masuch (64.). «Wir hatten den Sieg heute nicht verdient», sagte Thurk selbstkritisch: «Es wäre mehr drin gewesen.»

Neuzugang Edson Buddle hätte den Ingolstädtern bei seinem Liga-Debüt vor 4300 Zuschauern im Ingolstädter Audi-Sportpark beinahe den ersehnten Heimsieg im Abstiegskampf beschert. In der 76. Spielminute traf der US-Amerikaner zum 1:0. Aber Olcay Sahan rettete dem MSV vier Minuten vor dem Abpfiff mit seinem Ausgleichstreffer wenigstens noch einen glücklichen Punkt. «Wir bringen uns selbst immer um die Siege», haderte Ingolstadts Abwehrspieler Andreas Görlitz.

Die Münchner «Löwen» verhinderten ausgerechnet bei den zuhause unter Flutlicht seit April 2005 erstmals besiegten Osnabrückern den weiteren Absturz ins Mittelmaß. «Ich bin stolz auf die Einstellung der Mannschaft», lobte Trainer Reiner Maurer. Talent Kevin Volland (18) erzielte nach Flanke von Alexander Ludwig mit dem Schienbein das Tor des Abends (55.). In der Nachspielzeit sah Osnabrücks Benjamin Siegert nach einer Notbremse gegen Volland die Rote Karte.