1:0 - HSV schafft zweiten Rückrundensieg

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat seinen zweiten Rückrundensieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Wenige Stunden nach der Absage von Wunschkandidat Matthias Sammer als Sportdirektor vermied der HSV am Freitagabend zum Auftakt des 19. Spieltages mit dem 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt eine weitere Enttäuschung auf dem Rasen. Mladen Petric erzielte in der 65. Minute das Siegtor für die Hanseaten, die vor 50 000 Zuschauern in der heimischen Arena den Anschluss an die internationalen Startplätze herstellten.

Augsburg verpasst Sieg - Auch Duisburg nur 1:1

München (dpa) - Tabellenführer FC Augsburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga zum Auftakt des 19. Spieltages einen Auswärtssieg beim SC Paderborn verpasst. Beim 1:1 am Freitagabend vergab Torjäger Michael Thurk die große Chance zum Sieg mit einem verschossenen Foulelfmeter. Der MSV Duisburg kam beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus, verbesserte sich aber dennoch vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Der TSV 1860 München gewann beim Aufsteiger VfL Osnabrück 1:0.

Alba Berlin beurlaubt Trainer Pavicevic

Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen Cheftrainer Luka Pavicevic am Freitagabend mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Diese Entscheidung teilten die Club-Verantwortlichen der Mannschaft und danach der Öffentlichkeit mit. Nach Vereinsangaben soll der Nachfolger in den kommenden Tagen präsentiert werden, bis dahin leitet das Alba-Assistenztrainerteam das Training.

Freund Dritter in Zakopane - Malysz siegt