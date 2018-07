Hamburg (dpa) - Kaum war der Name Matthias Sammer als möglicher Sportchef beim Hamburger SV auf dem Markt, stand der große Verlierer fest: Bastian Reinhardt. Der Sportdirektor des hanseatischen Fußball-Bundesligisten muss sich wie ein Frühstücksdirektor vorkommen.

Gerade sechs Monate im Amt, ist das Managerabenteuer bereits beendet. Nicht Unfähigkeit hat den 35-Jährigen stolpern lassen, sondern Unerfahrenheit. Erfahrung kann man nicht im Crash-Kurs erwerben. Das wussten auch Aufsichtsrat und Vorstand des HSV, als sie die einjährige Suche nach einem Nachfolger von Dietmar Beiersdorfer im Mai vergangenen Jahres mit einer Notlösung abwürgten, um die Peinlichkeiten nicht in eine Kapitulation münden zu lassen. Statt den einstigen HSV-Verteidiger als Sportchef-Lehrling wie einst Christian Nerlinger bei Bayern München behutsam aufzubauen, wurde Reinhardt ins eiskalte Wasser geworfen. Schwimmen lernte er so nicht.

«Wir lassen ihn nicht fallen. Er hat hervorragend gearbeitet», sagte der neue Aufsichtsratschef Ernst-Otto Rieckhoff. «Ich glaube daran und wünsche mir, dass Reinhardt an Bord bleibt.» Da ist wohl auch eine gehörige Portion schlechtes Gewissen dabei. Ein Gespräch mit dem Halbjahres-Sportchef gab es bereits, eine endgültige Klärung seiner Zukunft beim HSV jedoch nicht.

«Es gibt konstruktive Ansätze für eine gemeinsame Zusammenarbeit», sagte Aufsichtsrats-Vize Alexander Otto. Wie seine Perspektive aussehen könnte, darüber will sich der deprimierte Reinhardt noch nicht äußern. Zunächst möchte er mit dem neuen HSV-Sportchef reden. Als dessen Assistent, so heißt es, könne er künftig wirken. Vielleicht, so heißt es weiter, bringt der Neue aber seinen Assistenten mit.

Indem die HSV-Führung öffentlich pries, was Sammer alles kann, bemängelte sie indirekt, was Reinhardt alles nicht kann. Wer gerade noch in der Geschäftsstelle als Praktikant beschäftigt war und in «Basti Backstage» auf der Internet-Vereinsseite schrieb, kann nicht ad hoc die sportliche Konzeption der nächsten zehn Jahre wie auch gewünschte Transferkracher aus dem Hut zaubern.

Reinhardt, der Sportmanagement studiert und dessen Profi-Karriere nach zwei Fußbrüchen ein vorzeitiges Ende genommen hat, wusste, was die Glocke geschlagen hat. Erst wurde versucht, Ex-Manager Günter Netzer als sportlichen Berater ins Boot zu holen, dann geißelte Aufsichtsratsmitglied Peter Becker die Reinhardt-Inthronisation als Fehlentscheidung und meinte: «In den Vorstand gehört Kompetenz in exzellenter Form und kein Berufsstarter.» Als die sportlichen Erfolge schließlich Mangelware blieben, war der Versuch Reinhardt beendet.