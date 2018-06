Istanbul (dpa) - In einer neuen Gesprächsrunde will die internationale Staatengemeinschaft Iran zu einem Kurswechsel in der Atompolitik bewegen. Dabei soll es heute in Istanbul nach dem Willen Teherans auch um Pläne für einen Uran-Austausch gehen. Die EU- Außenbeauftragte Catherine Ashton will bis Samstag mit den Teheraner Unterhändlern sprechen. Ashton vertritt die 5+1-Gruppe mit den fünf Vetomächten im UN-Sicherheitsrat - USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - sowie Deutschland. Der Westen verdächtigt den Iran, heimlich Atomwaffen bauen zu wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.