Mountain View (dpa) - Er hat Google in zehn Jahren zum führenden Internet-Konzern gemacht -jetzt zieht sich Eric Schmidt zurück. Er übergibt den Chefsessel an den Mitbegründer Larry Page. Page werde ab April das Tagesgeschäft führen, teilte der Konzern im kalifornischen Mountain View mit. Sein Kompagnon Sergey Brin soll sich derweil um neue Produkte kümmern. Google meldete die Änderungen an der Spitze der Börsenaufsichtsbehörde SEC. Schmidt will sich auch von einem kleinen Teil seiner Google-Aktien trennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.