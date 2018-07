Melbourne (dpa) - Andrea Petkovic steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Achtelfinale der Australian Open. Ihre Drittrunden- Gegnerin Venus Williams musste bereits nach sechs Minuten beim Stand von 1:0 für Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin verletzt aufgeben. Die Darmstädterin Petkovic trifft in der Runde der letzten 16 nun auf die Russin Maria Scharapowa, die Julia Görges aus Bad Oldesloe in drei Sätzen bezwungen hatte.

