Cannes (dpa) - Das Popjahr 2011 startet am Samstagabend standesgemäß mit einer großen Preisverleihung und vielen internationalen Stars im südfranzösischen Cannes. Die Black Eyed Peas, Shakira oder auch Enrique Iglesias werden zu den NRJ Music Awards erwartet.

Das europäische Radionetzwerk NRJ vergibt zum zwölften Mal seine Musikpreise. Die Hörer in 14 Ländern konnten dafür per Internet ihre Stimme abgeben. Top-Favoritin ist in diesem Jahr Lady Gaga, die in fünf der acht internationalen Kategorien nominiert ist. Eminem und Rihanna kommen auf je vier Nominierungen. Deutsche Stars sind diesmal nicht nominiert - im vergangenen Jahr hatte die Band Tokio Hotel bereits ihren zweiten NRJ Award gewonnen.

Die Popgala ist traditionell der musikalische Auftakt der Musikmesse Midem, die am Sonntag beginnt. Dort treffen sich rund 8000 Musikexperten zum Austausch. Zuvor diskutieren beim Kongress Midemnet am Samstag Fachleute über die Zukunft von digitaler Musik.